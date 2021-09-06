مشاهير كانوا نجمات ونجوم جمال.. تعرفوا إليهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخل الكثير من المشاهير عالم هوليوود من باب الجمال، فالكثيرون منهم ربحوا شهرتهم من خلال التتويج بلقب ملك أو ملكة الجمال، إما حول العالم أو للولاية التي يقطن بها، وهناك نجوم ونجمات لم نكن ندري أن بدايتهم كانت من خلال مسابقات الجمال، ومنهم من بدأ في سن الطفولة.

نستعرض في التقرير التالي أشهر النجوم والنجمات الذين دخلوا عالم الشهرة وذاع صيتهم بعد تتويجهم في مسابقات الجمال:

هالي بيري

دخلت الممثلة الأميركية، هالي بيري، عالم هوليوود من خلال اشتراكها في مسابقات الجمال في فترة الثمانينات، وبالفعل حصلت على لقب ملكة جمال أوهايو عام 1986، ووصلت أيضاً لمراكز متقدمة في مسابقتي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، وملكة جمال العالم، كما استطاعت أن تحصد لنفسها لقب أول مشاركة ببشرة سمراء تحضر لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم.

بريانكا شوبرا

في عام 2000، تُوجت نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا، ملكة جمال الهند، وفي نفس العام شاركت بمسابقة ملكة جمال العالم، وصرحت شوبرا من قبل بأن هذا المجال هو ما ساعدها على تحقيق حلم الشهرة في عالم التمثيل.

إيفا لونغوريا

شقت الممثلة الكولومبية، إيفا لونغوريا، طريقها في عالم التمثيل من خلال مسابقات الجمال، فقد توجت ملكة جمال كوربوس كريستي، عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاماً، عام 1998، بعدها دخلت مسابقة ملكة جمال تكساس، وهي الولاية التي كانت تقطن بها في أميركا.

ميشيل فايفر

حصلت الممثلة الجميلة، ميشيل فايفر، على لقب ملكة جمال مقاطعة أورانج، وذلك عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً فقط، وخلال المسابقة قالت فايفر إن أحد أحلامها أن تصبح ممثلة.

أوبرا وينفري

في عمر 17، فازت المذيعة الأميركية، أوبرا وينفري، بجائزة ملكة جمال بلاك تينيسي، ومنذ ذلك الحين بدأت وينفري تشق طريقها في عالم الشهرة، حتى أصبحت واحدة من السيدات العصاميات اللاتي تبلغ ثرواتهن المليارات.

ماثيو ماكونهي

شارك الممثل الأميركي، ماثيو ماكونهي، صورة له وهو طفل، ويحمل كأساً صغيرة، ويقول إنه وصيف ولاية تكساس، وتوضح الصورة مشاركته بإحدى مسابقات اختيار ملوك الجمال.