أول بطل خارق صيني يلتهم إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقّق أوّل بطل خارق صيني من استوديوهات "مارفل" بداية مدوّية في صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، بحسب ما أظهرت الأرقام المؤقتة الصادرة عن مجموعة "إكزيبتر ريلايشنز" المتخصّصة في هذا المجال.

وحصد "شانج-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينجز"، وهو أحدث إنتاجات استوديوهات "مارفل" التابعة للعملاق "ديزني"، 71,4 مليون دولار من العائدات بين الجمعة والأحد، وهو مستوى قياسي لعطلة تمتدّ حتّى الإثنين في الولايات المتحدة حيث يُحتفى بعيد العمل الأمريكي.



وهذا الفيلم الذي تدور أحداثه في صين متخيّلة تنتشر فيها مخلوقات عملاقة وممارسات روحانية وأساليب كونغ-فو القتالية، وهو من إخراج ديستن دانييل كريتون، هو أول إنتاج لـ"مارفل" تكون فيه أغلبية الممثلين من أصول آسيوية، وعلى رأسهم الكندي من أصل صيني سيمو ليو.

ويؤدّي الممثل دور شانج-تشي الذي فرّ في شبابه من والد متسلّط يستمدّ قواه من عشر أساور سحرية كان يحضّره ليصبح قاتلاً بلا رحمة، وبات يعيش في الولايات المتحدة.

وحقّق "شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينجز" الذي لقي تعليقات إيجابية ثاني أفضل انطلاقة لفيلم هذه السنة بعد "بلاك ويدو"، وهو إنتاج آخر من "مارفل" حصد 80 مليون دولار عند بدء عرضه.

وهو أطاح فيلم الرعب "كانديمان" لاستوديوهات "يونيفرسال" من الصدارة.

وحقّق هذا العمل الجديد من سلسلة أفلام "كانديمان" 10,6 مليون دولار في المرتبة الثانية، متقدّما على الفيلم الكوميدي العائلي "فري جاي" الذي جنى 8,7 مليون دولار في المرتبة الثالثة.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "باو باترول: ذي موفي" لاستوديوهات "باراماونت"، مع 4 ملايين دولار من العائدات.

واحتلّ المرتبة الخامسة فيلم المغامرات العائلي "جانجل كروز" لاستوديوهات "ديزني"، مسجّلا 3,9 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية:

6- "دونت بريذ 2" (2,2 مليون دولار في ثلاثة أيام)

7- "ريسبكت" (1,2 مليون دولار)

8- "ذي سويسايد سكواد" (905 آلاف دولار)

9- "بلاك ويدو" (748 ألف دولار)

10- "ذي نايت هاوس"(552 ألف دولار).