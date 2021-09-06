حسن شاكوش ورضا البحراوي.. عقاب نقابي لضبط "حفلات الساحل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن موسم حفلات الصيف للمطربين الشعبيين حسن شاكوش ورضا البحراوي تحول إلى "موسم أزمات".

خلال الأيام الماضية تشاجر شاكوش والبحراوي في إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي المصري، ثم عادا وأعلنا تصالحهما.



لم يمر ما دار بين المطربين الشعبيين مرور الكرام على نقابة المهن الموسيقية التي قررت، الأحد، وبعد التحقيق معهما، إلغاء تصريح الغناء الخاص بمطرب المهرجانات حسن شاكوش لأجل غير مسمى، بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قررت إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

وعلق شاكوش على قرارات نقابة الموسيقيين لوسائل إعلام محلية قائلاً: "متقبل قرار النقابة بوقفي، لأنه أكيد القرار بعد تحقيق طويل والنقابة مش هتظلم أكيد، وأي قرار أنا موافق عليه".

ورفض شاكوش اتهامه بالإساءة للعازفين قائلاً: "يوجد في فرقتي ما يقرب من 30 عازفاً، وعندما قلت يا رب اللي بيطبّل بنته تطلع راقصة، كنت أقصد الأشخاص المنافقين، ولا أقصد زملائي من العازفين، مستحيل أفكر بهذا الشكل".



وعلّق المطرب الشعبي رضا البحراوي قائلاً: "أعتذر لمجلس نقابة المهن الموسيقية، وللنقيب هاني شاكر، وكل ما حدث في حفل الساحل الشمالي كان مجرد سوء تفاهم، في النهاية أنا تحت أمر النقابة وراض بنتيجة التحقيق".

الأزمة بين شاكوش والبحراوي والتي وصلت إلى حد السب والقذف دفعت نقابة الموسيقيين لاتخاذ إجراءات خاصة بالحفلات الغنائية، إذ قررت منع أي مطرب من استخدام "فلاشة" وإلزامه بحضور فرقة موسيقية على المسرح معه لا تقل عن 8 عازفين.

وشدد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.