ميار الببلاوي تُعلن وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي وفاة والدتها، اليوم، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وكتبت ميار منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أمي في ذمة الله، أه".

ومن ناحية أخرى تعرضت ميار الببلاوي، لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الماضي خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك.

كما تعرضت مؤخرًا لشائعات تفيد بوفاتها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كتبت ميار، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه بس، الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته".

تابعت: "اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله، لا خوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، بس بلاش في الغربة ونفسي أشوف ابني وأمي، حرام عليكم ادعولي أرجع بالسلامة، بعد الحمد لله ما تحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد".