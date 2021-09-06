غدا.. رنا سماحة تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفلًا غنائيًا، غدا الثلاثاء 7 سبتمبر، في ساقية الصاوي.

ونشرت رنا بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت "العد التنازلي لحفل ساقية الصاوي معادنا الثلاثاء القادم الساعة 8 مساءًا، دخول من 7 في قاعة النهر".

وكانت الفنانة رنا سماحة، قامت خلال الأيام الماضية، بحذف صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، من صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، كما قامت بإلغاء متابعة زوجها.

وعلى صفحته بموقع إنستجرام، قام "سامر" بحذف الصور التي جمعته بزوجته، ما عدا صورة واحدة جمعتهما قبل زواجهما، ما أثار تساؤلات حول سبب ذلك.

واحتفلت رنا سماحة بزفافها على الملحن والمطرب سامر أبوطالب في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق.