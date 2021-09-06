في ذكرى ميلادها.. حكاية عمل رجاء الجداوي في "جراج" بهيئة النقل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء الجداوي، إذ أنها من مواليد 1934، ورحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020 .

وتحدثت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في لقاء سابق لها مع الإعلامية بسمة وهبة، عن قصة عملها في "جراج" بهيئة النقل العام ببداية مشوارها وأجرها وماذا كانت تفعل به.

وقالت الجداوي: "اشتغلت في جراج بـ هيئة النقل العام.. كنت صغيرة أوي وخواجاية، ومكنتش بعرف أتكلم عربي كويس، وكنت باخد 10 جنيه و30 قرش.. كنت باخد قرش صاغ الصبح من والدتي، وبشرب شاي بلبن وباكل سندوتش، وكان معايا كارنيه مواصلات داخلية لأني كنت بشتغل في شركة مواصلات".

وتابعت: "كنت بقبض الكمسري اللي يجيب 12 جنيه، حاجة اسمها بونص 20 قرش، ودي كانت كل شغلتي في هيئة النقل العام".

وأوضحت: "دفعت المرتب بتاعي لأستاذ في ميدان التوفيقية يُدعى (أرستيت مارك)، وكان بيدي كورسات (شورت هاند) و(تايبينج).. عشان تشتغلي سكرتارية كويسة ومعاكي لغات، كان لازم تتعلمي (فايل) و(الاختزال) فروحتله، وكان الكورس بـ 30 جنيه ودفعتهم أقساط على 3 شهور".

وأضافت: "في نفس هذا التوقيت، اشتغلت أول فيلم لي وهو (دعاء الكروان)، وكان أجري فيه 150 جنيها، وبسبب شغلي في التمثيل انقطعت العلاقة بين والدتي وخالتي تحية كاريوكا التي علمتني لما أكون (مفلسة) تبقى مناخيري في السماء".

رجاء الجداوي اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وبدأت مشوارها في مجال عرض الأزياء، وكانت من أبرز النجمات تميزا وتألقا في هذا المجال، حتى أنها كانت تشارك في عروض أزياء خارج مصر، وحصلت عل عدد من الجوائز في هذا المجال، وفي عام 1970، تعرفت على لاعب الكرة الشهيرة حسن مختار، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة"، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2016.

رشحها عبدالعزيز جاد، لتجسيد شخصية شقيقة أحمد رمزي في أحد الأفلام، وتمسك بها، وكانت خالتها ترفض دخولها الفن، حتى لا تمر بمثل ما مرت به من صراعات وشائعات، وشاهدها المخرج الكبير هنري بركات في إحدى مسابقات ملكات الجمال، ورشحها للعب دور "خديجة" ابنة المأمور، في فيلم "دعاء الكروان"، وبعدها توالت الأعمال حتى رحيلها.