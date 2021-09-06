نانسي عجرم تنشر ألبوم صور من حفل زفاف أخيها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 60 دقيقة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها من حفل زفاف أخيها الفنان نبيل عجرم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واختارت نانسي فستاناً بتصميم ملكي باللون الزهري طويل، أبرز رشاقتها وأناقتها، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة ونسقت معه أكسسوار ناعم. كذلك خطفت بناتها أنظار المتابعين بإطلالاتهن الناعمة بفستاتين بيضاء تتناسب مع المناسبة وأعمارهن.

يذكر أن نانسي كانت قد أحيت حفل زواج شقيقها الفنان نبيل عجرم، وإنتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر نانسي وهي تغني أغنيتها الشهيرة “لون عيونك” الشهيرة وأغنية “من اليوم”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمدير أعمال نانسي، جيجي لامارا وهو يرقص على أغنية “يا سيف على الاعدا طايل”.