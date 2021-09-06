مايا دياب في أحدث جلسة تصوير لها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على البحر بلباس البحر الأسود معتمرة قبعة على رأسها. وكان لافتاً في الصورة شعر مايا القصير والذي يحلو لها جداً.

وأطلقت مايا الديو الغنائي الجديد الذي يجمعها بالفنان المصري محمود الليثي بعنوان “حطالي روج”، وهي أولى أغنيات البومها الجديد “أكثر شوية”.

وأغنية “حطالي روج” من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ومن المقرّر أن تطرح مايا دياب باقي أغاني الالبوم باللهجة المصرية خلال الفترة المقبلة عبر موقع يوتيوب.