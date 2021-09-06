ابنة أحمد السقا تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها .. والجمهور يرد: «شبه مامتها» – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 09:56 صباحاً - تداول عدد من روّاد موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة للفنان “أحمد السقا” مع أفراد أسرته، ولكن اللافت في الأمر كان ظهور إبنته “نادية” النادر، الذي جعل الجمهور يقارن في الشبه بينها ووالدها.

ودائما ما كانت “نادية” ابنة أحمد السقا بعيدة عن الأضواء تمامًا، ولا ينشر والدها صورًا له معها مثل شقيقيها “ياسين” و”حمزة” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي شهر فبراير من العام الماضي، كشف أحمد السقا خلال حواره في برنامج “التاسعة” عبر شاشة التليفزيون المصري، عن موقفه حال طلبت ابنته “نادية” خوض تجربة التمثيل، وقال إن رأيه سيكون استشاريا فقط لتوضيح إيجابيات المهنة وسلبياتها، ولكنها هي من ستختار وجهتها في النهاية.

وتزوج أحمد السقا من الإعلامية مها الصغير ابنة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، في 19 نوفمبر 1999، وأنجبا ثلاثة أبناء هم على الترتيب “ياسين” و”نادية” و”حمزة”.

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من ناحية أخري، يعود أبطال “فيلم السرب” للنجم أحمد السقا، إلى البلاتوه مرة أخرى بعد أسبوع، بعد ما توقف فترة، لإنشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى، وانتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث العمل قبل توقف تصويره.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم، قد طرحت البرومو خلال الأشهر الماضية، وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعـــية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم “السرب” يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من النجوم: أحمد السقا وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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