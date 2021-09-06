محمد عطية يعلن عن فشله في هذا الأمر

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 09:56 صباحاً - أعرب الفنان ” محمد عطية ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن استيائه من تدخل البعض في الحياة الشخصية للمشاهير على السوشيال ميديا .
وأشار محمد عطية إلى بعض الرسائل التي يتلقاها من بعض الأشخاص ممن يحاولون فرض آرائهم عليه وتغيير حياته على حد وصفه وهو ما فشل في فهمه وإدراكه لهذه التدخلات .
فكتب في تغريدته قائلا : ” الناس عالسوشيال ميديا بتقرر الصح والغلط ليك بناءا علي أسلوب حياتهم وأفكارهم و نظرتهم للدنيا .. و مش بيقولوا ده مثلا كرأي عام فهما أحرار ” .
وتابع : ” لأ ده بيدخلك يكتبلك رسالة بصيغة أمر .. حاولت أفهم مدي فراغ الشخص اللي شاغل باله بحياة شخص تاني لدرجة إنه يدخل على ال DM عاوز يغيرهاله فشلت بصراحة ” .
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