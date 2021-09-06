فنان مصري شهير يعلن عن رغبته في تدريب المنتخب المصري لكرة القدم

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 09:56 صباحاً - كشف الفنان ” عمرو سعد ” عن رغبته في تدريب المنتخب المصري لكرة القدم بعد تعادل المنتخب مع منتخب الجابون بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 .
فكتب عمرو سعد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجها رسالة إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ” أحمد مجاهد ” : ” نداء إلى السيد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة : أنا عاوز ابقى المدير الفني والنبي ” .
وتفاعل المتابعون بشكل ساخر على منشور الفنان عمرو سعد فجاءت بعض التعليقات مثل : ” الطموح حلو ” و ” على الأقل هنلعب بروح ملوك الجدعنة ” و ” والله يا سرية كلامك صح .. انت لو جبت سفينة هتعملوا أداء أحسن من ده ” .
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