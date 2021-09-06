أسعار الذهب اليوم الإثنين في السودان

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في السودان، الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، بالتزامن مع فتح أسواق المال العالمية على تراجع في أسعار المعدن الأصفر.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، عند مستوى 26.059 ألف جنيه (58.76 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات اليوم، لدى التجار ومحلات الصاغة، ليسجل نحو 22.802 ألف جنيه (51.42 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، خلال تعاملات الإثنين، عند مستوى 19.545 ألف جنيه (44.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، الإثنين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.201 ألف جنيه (34.28 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.030 ألف جنيه (29.38 دولار).

وتراجعت أسعار الأوقية (الأونصة) في السودان، خلال التعاملات لتصل إلى 810.443 ألف جنيه (1827 دولار)، كما هبط سعر الجنيه الذهب في السودان (8 جرامات من عيار 21)، ليصل إلى مستوى 182.419 ألف جنيه (411.32 دولار).

وفتحت أسعار الذهب عالميا في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم، على تراجع طفيف، مع حفاظه على معظم مكاسبه المحققة في ختام تعاملات الجمعة، بعد الإعلان عن بيانات وظائف أمريكية دون التوقعات.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.010% إلى 1826.32 دولار للأوقية مقابل 1827.97 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات الجمعة.

ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضا تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.