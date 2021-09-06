كارول سماحة في أغنية “مجنونة” والحماس يسيطر على جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أن أعلنت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة، تسيطر أجواء من الحماس على صفحات النجمة اللبنانية كارول سماحة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وعبّر عدد كبير من متابعي كارول عن حماسهم لجديدها الفني، خاصةً أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تتعاون معها كارول سماحة مجددًا من خلال هذه الأغنية، كانت قد كشفت عن أن الأغنية تحمل جرعة زائدة من الإيجابية والإبهار.

وبحسب مصدر خاص بموقعنا، أغنية كارول سماحة الجديدة “مجنونة”، ومختلفة عن كل الأغنيات التي صدرت في الآونة الأخيرة، إذ تسعى من خلالها كارول لنشر الإيجابية والفرح بين جمهورها.

وأغنية كارول سماحة الجديدة من كلمات وألحان سليم عساف وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو الكليب مع المخرجة بتول عرفه، وفق ما أعلنت شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

الجدير ذكره أن تتعاون كارول سماحة للمرّة الثالثة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا من خلال أغنيتي Bon Voyage و”شكرًا”.