حقيقة ما تردد عن طلب الملكة إليزابيث لقميص كريستيانو رونالدو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكن عودة لاعب كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” إلى مانشستر يونايتد مجرد أخبار كبيرة في عالم كرة القدم فحسب، لكنها كانت قصة دولية أو ملكية كبيرة. فقد ترددت شائعات بأن رجوع “رونالدو” قوبل بطلب خاص من الملكة “إليزابيث”.

وكما ذكر موقع “Marca” فقد أثارت تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الشائعات، تشير إلى أن الملكة البريطانية أرسلت رسالة إلى لاعب كرة القدم البرتغالي تطلب فيها قميصه الجديد.

وبشكل أكثر تحديدًا، تقول القصة أن الملكة تريد 80 قميصًا من نادي مانشستر يونايتد مكتوب عليهم “RONALDO 7” لتوزيعها على طاقم عملها. بالإضافة إلى ذلك، هي أيضًا تريدهم موقَّع عليهم من “رونالدو”!!

إذا كان هذا الادعاء الغريب صحيحًا، فسوف يجعل “كريستيانو رونالدو” الشخص الوحيد على هذا الكوكب الذي طلبت الملكة توقيعه على الإطلاق.

“كريستيانو رونالدو” هو نجم عالمي ويمكن للسياسيين أن ينظروا إلى عودته إلى الملاعب البريطانية بشكل إيجابي، ولكن هذا لا يعني أن الشائعات صحيحة، كما يبدو أن التقارير لا أساس لها من الصحة. فعلى الرغم من أن القصة اكتسبت بعض الزخم والإنتشار على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن هناك شيئًا غائبًا عن الأنظار، فالملكة ليست من مشجعي كرة القدم من الأساس، لكنها سفيرة لهذه الرياضة وقد أعربت عن دعمها لوست هام وأرسنال في الماضي.