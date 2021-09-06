فلسطين تكرّم أشرف زكي بأعلى وسام ثقافي في الدولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصري بأعلى وسام ثقافي في فلسطين وهو النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون بفلسطين.

وقد تم تكريم الدكتور أشرف زكي فى قصر الأندلس الرئاسى بمصر، مقر إقامة الرئيس محمود عباس، وتسلم الوسام الفنان أشرف زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته.

وحسب فيسبوك سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية منح الرئيس الفلسطيني، الفنان أشرف زكي، النجمة الكبرى، تقديراً لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديراً لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيمة، وتثميناً لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين.

ومن ناحيته أعرب الدكتور أشرف زكي عن سعادته بهذا التكريم حيث نشر صورته مع الرئيس الفلسطيني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق :” شكرا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الحبيبة على منحى أعلى وسام ثقافي في فلسطين، النجمه الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدوله فلسطين، في مقر اقامه الرئيس بجمهورية مصر العربيه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي مشاركته فى مسلسلي “ضل راجل” مع ياسر جلال، و”الاختيار 2″ مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، خلال شهر رمضان الماضي.