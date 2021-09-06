“أبو غالب” نجم باب الحارة في تصريحات صادمة: زوجتي وأولادي يخجلون بي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدلى الممثل السوري نزار أبو حجر الشهير بـ”أبو غالب” في مسلسل “باب الحارة” بتصريحات صادمة في لقاء إذاعي عبر “شام أف إم”.

وقال أبو حجر إنّ أولاده وزجته يخجلون به لأنّه يعمل ممثلاً ويطفئون التلفزيون عند ظهوره على الشاشة.

وأضاف أنّ زوجته، التي تعمل طبيبة، وابنته تخجلان من ذكر مهنته أمام الناس. وقال: “أولادي الخمسة أطباء ومهندسون وبعيدون كل البعد من الوسط الفني، لأنّ ظاهر الوسط رسالة فنية لكن باطنه وسلوكه عكس ذلك تماماً”.

يذكر أنّ نزار أبو حجر شارك في كثير من الأعمال السورية منها: “باب الحارة”، “بقعة ضوء”، “الحصرم الشامي” “عصي الدمع”، “أهل الراية”، “يوميات جميل وهناء”، وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية المحفورة في الذاكرة.