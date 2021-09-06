شقيق ياسمين عبد العزيز يُناشد المخرجين المشاركة في عمل فنّي.. ما علاقة أحمد حلمي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب الفنّان وائل عبد العزيز، شقيق الفنّانة ياسمين عبد العزيز، المُخرجين والمُنتجين بأن يشارك معهم في أيّ عمل فنّي قريب، خاصة أنّه غائب عن الساحة الفنّية منذ 3 سنوات.

وسخر من غيابه السينمائيّ، ونشر صورة للفنّان أحمد حلمي، عبر حسابه على “فايسبوك”، من مشهد في فيلمه “الناظر” الذي يعود إلى العام 2000، وعلّق عليها قائلاً: “الأساتذة المنتجون والمخرجون… أنا أخوكم عاطف معاكم في الشغلانة”، قبل أن يحذف البوست بعدها بساعات.

وكان عبد العزيز، قد عبّر عن استيائه من كلّ الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام والصحافة عن الحالة الصحّية لشقيقته ياسمين، بعد سفرها إلى جنيف في سويسرا لاستكمال علاجها.

ونفى صحّة كلّ هذه الأخبار، مؤكّداً أنّها غير دقيقة، وكتب عبر “فايسبوك”: “تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين إلى الخارج ليس لها أساس من الصحّة، والظاهر أنّ هؤلاء الأشخاص قد فقدوا عقولهم، وباتوا يقولون أيّ كلام، ويختلقون حوارات للعيش على صداها، بل ويصدّقونها ويبنون عليها قصصاً، ويأكلون عيشاً من ورائها”.