مصطفى حجاج يضطر إلى طرح أغنيته الجديدة قبل موعدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطر الفنان المصري، مصطفى حجاج، لطرح أحدث أغنياته “وداعك مر”، وذلك قبل موعدها المحدد من قبل الشركة المنتجة.

وكشف حجاج، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن سبب طرحه أغنيته الجديدة، قائلاً: “مساء الخير عليكم جميعاً، أنا هقول كلمة في نصف دقيقة، أولًا حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص بيتسبب في إيذائي في عملي أو شركتي”.

وأوضح المطرب المصري أنه فوجئ بنشر أغنيته الجديدة، التي تحمل طابعاً مصرياً خليجياً، رغم قراره تأجيل طرحها فترة من الوقت، متابعاً: “أنا فوجئت الآن بتسريب أغنيتي الجديدة وتحمل اسم (وداعك مر)، وهي أغنية مصري خليجي، وأنا لم أكن أنوي وكذلك الشركة المنتجة طرحها في الوقت الحالي”.

وكشف عن صدمته، حينما تلقى العديد من الرسائل من على المواقع بأغنيته الجديدة بجانب تلقيه العديد من رسائل التهنئة والمباركات من معجبيه وجمهوره، وعقب: “كنت بصور وبعد الانتهاء من التصوير، وقيامي بفتح تطبيق الوتساب، وجدت الأغنية مرسلة لي من المواقع وبيباركوا لي على الأغنية وأنا لم أطرحها”.

وبين مصطفى حجاج أنه أصبح مضطراً لطرح الأغنية قبل موعدها رغماً عنه، متابعاً: “أنا مضطر أطرح أغنيتي الجديدة اليوم على اليوتيوب لأنها سربت وحسبي الله ونعم الوكيل في من يؤذيني”، وأردف: “أنا هطرح الأغنية اليوم بشكل خارج عن إرادتي”.

وتضامن عدد من جمهور مصطفى حجاج معه، وعلق أحد متابعيه: “حسبي الله ونعم الوكيل على حرقة الدم دي والله، ربنا يصبرك يا حبيبي وإن شاء الأغنية كده كده تكسر الدنيا”، فيما كتب آخر: “ولا يهمك يا نجم لعله خير وألف مبروك مقدما على الأغنية”.

وطالبه أحد جمهوره بألا يغضب ليعلق بقوله: “أوعى تزعل يا مصطفى أنت فنان عظيم وكلنا بنحبك وأنت أطيب فنان ومحترم ومحافظ على صورتك، معلش يمكن حد نفسيته وحشة بس ولا يهمك بنحبك يا أحلى درش في الدنيا”.

وعلى النقيض اعتبرت متابعة ما قاله الفنان المصري مجرد ادعاء غرضه الدعاية للعمل، فكتبت: “لا يوجد شيء تسرب بالمواقع، أسلوب الدعاية ده قديم ومكشوف”.