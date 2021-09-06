بصورة غامضة.. حسين فهمي يروج لفيلمه الجديد “الكاهن” وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روج الفنان المصري حسين فهمي، لفيلمه السينمائي الجديد والذي سيشارك فيه بعد غياب طويل عن السينما، وذلك من خلال صورة “غامضة” نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”.

ونشر فهمي، تلك الصورة الغامضة لرجل يظهر جزء من وجهه، وتبرز يديه وبها خاتم ومكتوب أسفل الصورة اسم العمل السينمائي “الكاهن”، حيث تختلف الصورة تماماً على البوستر الترويجي الأول الذي تم طرحه أثناء تصوير الفيلم وكان عبارة عن صورة سيدة في هيئة شبح.

وشوق فهمي، جمهوره بكلمات مقتضبة وعلق أسفل الصورة بـ:”انتظروني قريباً”، ليتفاعل معه عدد من محبيه مهنئين على فيلمه الجديد، فيما عبرت إحدى معجباته عن سعادتها بالعمل بـ”منتظرين بكل حب”.

ويشارك في فيلم “الكاهن” عدد كبير من نجوم الفن وهم: درة زروق، جمال سليمان، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.

ونشرت الفنانة درة، في يونيو الماضي صوراً لأبطال العمل على صفحاتها الرسمية وعلقت بـ: “”انتهينا الحمدلله من تصوير فيلم الكاهن وشرفني وأسعدني العمل مع هؤلاء الأساتذة الكبار في الفيلم الجديد الكاهن الذي تشاهدونه قريباً في قاعات العرض”.