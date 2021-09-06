وفاة الفنان الدكتور ” سمير الملا “

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 08:45 صباحاً - توفي منذ ساعات الفنان المصري ” سمير الملا ” وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية .. ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر .

تضمن رصيد سمير الملا حوالي 50 عملا فنيا إلى جانب عمله الأساسي كأستاذ لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس .

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال التلفزيونية كان آخرها مسلسل ” صاحب السعادة ” في عام 2014 .. ومن هذه الأعمال : “محمود المصري” ، “قلب ميت” ، “رأفت الهجان” و “دموع في عيون وقحة” .

كما قدم في مجال السينما عددا من الأفلام منها : “لا تبكي يا حبيب العمر” ، “أيوب” ، “قشر البندق” و”التوربيني” .. وكثيرا ما كان يظهر بشخصية الطبيب في أدواره .