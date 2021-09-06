شاهد.. الفنانة المصرية روبي تفاجئ الجمهور بأغنية مع دينا الشربيني

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

شاركت الفنانة المصرية روبي متابعيها بمقطع فيديو يجمعها بالنجمة دينا الشربيني في إحدى حفلاتها.



وظهرت روبي ودينا الشربيني في الفيديو الذي نشرته الأولى عبر حسابها في أنستقرام وهما تغنيان أغنية "قلبي بلاستيك" على خشبة المسرح.

وتقول كلمات الأغنية : "باي باي حبيبي باي باي.. مش معايا في الجاي.. أغنيهالك إزاي.. معاها طبلة وناي.. مع السلامة باي باي.. مش معايا في الجاي.. أغنيهالك إزاي.. معاها طبلة وناي".

من ناحية أخرى، تشارك روبي في مسلسل "شقة 6" الذي يعرض حالياً، ويشاركها البطولة صلاح عبدالله، أحمد حاتم وهاني عادل.

ويُعرض للفنانة دينا الشربيني حالياً بدور العرض السينمائي الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني.