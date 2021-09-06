الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتألق بإطلالة هادئة في حفل زفاف شقيقها

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء الجمعة في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.



وأطلت نانسي بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وغنّت لشقيقها وعروسه ناي زيدان أغنيتها الشهيرة "لون عيونك".

وعلى الصعيد الفني كانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً في الساحل الشمالي بمصر قبل أيام وحقق نجاحاً كبيراً .