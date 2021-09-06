صور عفوية تجمع كارمن سليمان بابنها الوحيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مشاركاتها القليلة لصور ابنها عبر “السوشيال ميديا”، فإن الفنانة المصرية كارمن سليمان حرصت على أن تنشر صورة جديدة لها برفقة ابنها الوحيد “زين”، البالغ من العمر 3 سنوات، وما إن نشرت نجمة “أراب آيدول” الصورة حتى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم بعفوية الصورة.

وأطلت الفنانة المصرية بـ”لوك” كاجوال، تألف من توب أخضر، وبنطال جينز، و”Slipper” شفافة منحت الإطلالة لمسة أناقة عصرية.

على صعيد آخر، كانت كارمن سليمان قد أحيت، مؤخراً، حفلاً ضخماً في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ29، قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها، منها: “لينا رقصة، صابرة، حبيبي مش حبيبي، كلام كلام، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، فرح ليلى”، وغيرها، إضافة إلى تقديمها باقة من أغاني الزمن الجميل.

كما وجهت الفنانة المصرية صاحبة لقب “أراب آيدول”، بموسمه الأول، رسالة شكر لجمهورها عقب الحفلة، ونشرت عدة صور لها، وقالت: “دا إحنا كان لينا رقصة قوي إمبارح، إنبسطت جداً وأنا بغني وسطكوا يا أحلى ناس في الدنيا، نورتوني وأسعدتوني ولينا لقاء تاني إن شاء الله”.

أما عن مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، فقد عبرت كارمن سليمان عن سعادتها بنجاح المسرحية التي شاركت من خلالها إلى جانب: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، شريف دسوقي، وسما إبراهيم، وغيرهم، وهي من إخراج مجدي الهواري.