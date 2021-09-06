إيقاف حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقدت نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وتداول إيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها مع توجيه إساءة بالغة لشعبة عازفي الإيقاع، وانتهى الاجتماع بقرارات حاسمة لاستعادة هيبة الفن المصري ومكانته من بينها سحب ترخيص حسن شاكوش لأجل غير مسمى.

وذكرت النقابة في بيان لها أن التحقيق تناول الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي لم ترفضه النقابة على أعضاء جمعيتها العمومية ولم يقبله أعضاء المجلس والفنان هاني شاكر على شعبة الإيقاع التي كانت ومازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

وانتهى التحقيق إلى سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا لأجل غير مسمى، وهو ما يمنعه من ممارسة مهنة الغناء داخل مصر، كما قررت النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

كما قررت النقابة، منع الغناء على فلاشة أو أي مسجل صوتي للتصدي لظاهرة الغناء “بلاي باك” ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.

وشدد نقيب المهن الموسيقية على الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور وتحمل مسؤلية الكلمة والفعل.

وفي أول تعليق على قرار سحب ترخيصه أكد حسن شاكوش، إنه فوجئ بقرار نقابة المهنة الموسيقية بسحب الترخيص منه في أعقاب أزمته مع المغني الشعبي رضا البحراوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد: تقدير الجمهور ليا يخليني لازم أظهر بشكل كويس غير اللي أنا عملته.. الشتيمة كانت غصب عني، ودي أول مشكلة ليا.

وأوضح شاكوش، أن قرار النقابة سيتسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة له، تخص أنه حصل بالفعل على مقدمات حجز (عربون) لإحياء حفلات، وأن بعضًا من هؤلاء يرفضون الحصول على أموالهم ويصرون على ذهابه إليهم.

وتابع: أنا مع قرار النقابة لحين حدوث الجديد، لكن الدنيا بتبوظ على المطرب.. أنا هاقع في مشكلة مع الناس اللي باعت حاجات من أملاكهم وممكن يقولوا علينا نصابين.