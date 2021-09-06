صور.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة هادئة في حفل زفاف شقيقها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء الجمعة في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.

وأطلت نانسي بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وغنّت لشقيقها وعروسه ناي زيدان أغنيتها الشهيرة "لون عيونك".









وعلى الصعيد الفني كانت نانسي عجرم قد أحيت حفلاً في الساحل الشمالي بمصر قبل أيام وحقق نجاحاً كبيراً .





وكانت نانسي قد كشفت الكثير من تفاصيل مشوارها الفني وتفاصيل ألبومها "نانسي 10" وأسرار تعاملها مع بناتها الثلاث وسبب عشقها للصيف في حوار لبرنامج "قول يا كبير" على راديو NRJ Egypt بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس.





وقالت عجرم إنها أم تقليدية مع بناتها الثلاث، متابعة: "ببرق لهم لو طلبن أشياء صعبة أمام الضيوف، مثل باقي الأمهات، وأهددهن بمغادرة المنزل بسبب شقاوتهن وبقولهم هسيب لكم البيت وهأمشي".



