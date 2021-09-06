شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد فؤاد المهندس الـ97.. موهبته أعجبت الريحانى وأحب العمل مع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ6 من سبتمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذى يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا وبمثابة الأستاذ الذى قدم أفلام مميزة حقق بها المعادلة الصعبة ما بين إرضاء النقاد وكسب قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل مجموعة كبيرة من الأفلام الذى قام ببطولتها، بالإضافة إلى المسرح الذى قدم فيها أروع المسرحيات، كما اشتهر بتقديم فوازير عمو فؤاد ليضيف جماهيرية أكبر له حتى توفى في عام 2006.

وولد الفنان فؤاد المهندس في محافظة القاهرة حي العباسية، وهو الطفل الثالث في العائلة بعد أختين هما (صفية) و(درية)، والشقيق الرابع له هو (سامي المهندس).



فؤاد المهندس

كما أن والده هو العالم اللغوى زكي المهندس العالم اللغوي الذى أثر في حياته بصورة كبيرة، ولذلك كان في منزلهم حرص بالغ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه، وكان أبوه صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية، وورث عنه خفة الدم وحضور البديهة وسرعة الخاطر الذي ميزه في مشواره الفني.

وعندما التحق بكلية التجارة انضم لفريق التمثيل بالجامعة، وشاهده الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية (الدنيا على كف عفريت)، فانضم لفرقته المسرحية ليحظى بأحد الأدوار، وبعد وفاة الريحاني انضم لفرقة (ساعة لقلبك)، وكانت هذه بدايته مع التمثيل.

قدم ما يقرب من 70 فيلمًا سينمائيًا، كما كان معروف عنه حب الأطفال، لذا دوماً ما بحث عن عمل يلتقى به بالأطفال، وكانت بدايته مع الأعمال الموجهة للأطفال في مسرحية (أنا فين وأنت فين) بأغنية (رايح أجيب الديب من ديله)، وبعدها توالت الأغنيات بالأعمال الفنية، حيث قدم العديد من الأغنيات للأطفال.وقدم للأطفال المسرحية الكوميدية (هالة حبيبتي) التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ. وقد حالفه التوفيق بعد ذلك بعد مشوار فني طويل مع الأطفال بتقديم (فوازير عمو فؤاد) التي كان يتابعها كل الأطفال في مصر والعالم العربى.



فؤاد المهندس فى صورة سابقة له

وعن علاقته بالغناء فأحبه منذ الصغر، وكان رئيسًا لفرقة الأناشيد في المرحلة الابتدائية، وفي أعماله كان الغناء دائمًا موظفًا داخل العمل الفني، لأنه لم يكن مطربًا بالمعنى الحرفي للكلمة.

أشهر أعماله في المسرح كانت مسرحيات (سيدتي الجميلة، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سك على بناتك)، وأشهر أفلامه كان (أرض النفاق، أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، العتبة جزاز). كما قدم للتلفزيون عدة مسلسلات منها (عيون) و(أرض النفاق).