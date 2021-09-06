شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان و28 ثانية للترويج لـ فيلم دوين جونسون وريان رينولدز الجديد Red Notice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس أول فيديو ترويجى لـ فيلمها الأكشن والدراما الجديد Red Notice، الذى يقوم ببطولته الثلاثى دوين جونسون، وريان رينولدز، وجال جادوت، ومن المقرر أن يصل الشبكة في 12 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته على دقيقتين و28 ثانية على عدد من اللقطات التشويققة لأبطال العمل.

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الأنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دوين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، ورينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة.

وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).