هند صبري تنشر صورا على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورًا من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة صيفية من أمام شاطئ البحر.

وحلت الفنانة هند صبري ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، الخميس الماضي.

يذكر أن أخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية في رمضان الماضي.

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة النجوم: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور وغيرهم، وإنتاج شركة "سينرجي".