شاهد.. انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان.. فكيف كانت ردة فعل الحضور؟

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:40 صباحاً - شارك الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو من إحيائه لاحدى حفلال الزفاف في بلده لبنان حيث انقطعت الكهرباء أثناء الحفل لكن النجم اللبناني استمر بالغناء مع المدعوين.

وظهر راغب علامة في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على “انستجرام” وهو يحيي حفل زفاف في لبنان، لكنه فوجئ أثناء تقديمه لأغنية “قلبي عشقها” بانقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن حفل الزفاف، ليتوقف للحظات الفنان اللبناني عن الغناء ويبدأ بالتصفيق والاحتفال مع الضيوف الذين لم يتوقفوا عن الغناء معه حتى عادت الكهرباء من جديد،

وقال راغب علامة تعليقا على ردة فعل الحضور: “والله العظيم احلى قطعة كهرباء بالعالم في احلى من هيك هذه هي الطريقة اللبنانية”.

وعلق راغب علامة على الفيديو: “وانقطعت كهرباء المولد لمدة دقيقة خلال أداء أغنية (قلبي عشقها) واستمر المدعوين بغناء الأغنية وكأن شيئًا لم يكن واستمر اجمل فرح حتى الصباح

”.

وتابع ” هذا هو شعب لبنان الذي يحاول زعمائه كسره. شعب لبنان المحب للحياة

مبروك لعائلتي أبشي وكرم هذه الفرحة. تهاني الحارة للعروسين جورج و تيا

”.

وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد مشاهداته أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره وعلق عليه العديد من متابعي النجم اللبناني.

يذكر ان راغب علامة عاش خلال هذا الصيف حالة من النشاط الفني حيث أحيا العديد من الحفلات الغنائية في مصر ودبي و انطاليا، ولبنان، كما طرح راغب علامة في الأسابيع الماضية أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان “فورا غرام”، على قناته الرسمية على “يوتيوب”،.