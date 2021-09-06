- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:40 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة صُور من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم ظهرت فيها برفقة عائلتها، ونالت بنات نانسي عجرم الجزء الأكبر من الحديث بجمالهن وخصوصاً الطفلة الصغيرة “ليا” التي ارتدت فستان صُمم خصيصاً لها كباقي شقيقاتها.
فقد نشرت نانسي عجرم عدة صور على حسابها بانستقرام، من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم، ووجهت له التهنئة على زواجه وقالت في تعليقها على الصور:”أحبكما.. مبروك”
كما تم تداول فيديو من نفس الحفل لـ جيجي لمارا والذي أشعل الأجواء برقصاته المستوحى من الفلكلور اللبناني التقليدي، ونال فيديو جيجي إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.
يذكر أن نانسي عجرم كانت قد أحيت حفل زفاف شقيقها عن طريق تأدية مجموعة أغاني من أرشيفها كان منها “لون عيونك، حياة، بدنا نولع الجو، سلامات”.
وكان نبيل عجرم قد عقد قرانه على الطريقة المدنية في قبرص على خطى شقيقته الفنانة، وتم وقتها تداول صُور الثنائي من قبرص وأظهرت العروس وهي ترتدي الطرحة البيضاء بلقطات رومانسية مع زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بنات نانسي عجرم يخطفن الأنظار في حفل زفاف شقيقها نبيل وجيجي لامارا يشعل الاجواء بوصلة رقص.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.