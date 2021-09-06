طالبان تتعهد لـ"غريفث" بأمن العاملين في المساعدات الإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهّدت حركة طالبان، الأحد، بضمان سلامة جميع العاملين في مجال الإغاثة ووصول المساعدات إلى أفغانستان.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة الأممية.

ويزور غريفيث العاصمة الأفغانية بهدف عقد اجتماعات مع قيادات طالبان، وسط كارثة إنسانية تهدد البلاد.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "السلطات تعهدت ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وكذلك ضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني، رجالاً ونساءً".

وأضاف البيان أن "غريفيث أكد خلال الاجتماع أن المجتمع الإنساني ملتزم تقديم مساعدات إنسانية محايدة ومستقلة".

كما دعا جميع الأطراف إلى "ضمان حقوق النساء، سواء اللواتي يُساهمن في إيصال المساعدات أو المدنيات".

ووفقًا للأمم المتحدة، تؤثر الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، على 18 مليون شخص، أو نصف عدد سكانها.

وحتى قبل إطاحة طالبان بالحكومة الأفغانية في 15 أغسطس/آب، كانت أفغانستان تعتمد فعليا بشكل كبير على المساعدات، وشكّل التمويل الأجنبي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لكنّ مستقبل منظمات الإغاثة في البلاد في ظل حكم طالبان يشكّل مصدر قلق للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، على الرغم من تعهدات طالبان بنمط حكم أكثر ليونة مما كان عليه الحال خلال فترتها الأولى في السلطة.

وسبق أن أكدت منظمات إغاثة عدة لوكالة الأنباء الفرنسية أنها تجري محادثات مع طالبان لمواصلة عملياتها، أو أنها تلقت بالفعل ضمانات أمنية لبرامج قائمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا إلى اجتماع دولي في 13 سبتمبر/ أيلول في جنيف لزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان قد دعا "جميع المانحين إلى تجديد دعمهم حتى يتم تعزيز الاستجابة الحيوية بشكل عاجل وتسليمها في الوقت المحدد وتخفيف المعاناة".

كما دعا الأمين العام "جميع الدول لقبول استقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عملية طرد".

واستأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، على ما أعلن دوجاريك الخميس الماضي.