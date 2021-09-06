شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سمير الملا وتشييع الجثمان بعد ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان سمير الملا دكتور المخ والأعصاب الشهير، حسبما أكد نجله الدكتور محمد سمير الملا لـ"الخليج 365".

وأضاف الدكتور محمد سمير الملا، إنه سيتم تشييع جثمان والده الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

سمير الملا " طبيب قلب مصرى شهير يهوى الفن فاشترك فى العديد من الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومن المسلسلات التى اشترك بها "مبروك جالك ولد عام١٩٧٨ و "دموع فى عيون وقحه" عام ١٩٨٠ و "رأفت٨٠ و "رأفت الهجان"عام١٩٩٠ و "الفرار من الحب" عام ٢٠٠٠ و "إغتيال شمس"عام٢٠١٠ ومن أفلامه " الإرهاب "عام١٩٨٩ و " قشر البندق "عام١٩٩٥ و "التوربينى" عام ٢٠٠٧.

وأخر أعماله مسلسل "صاحب السعادة" بطولة الزعيم عادل إمام ويشارك فى بطولته النجم أحمد عيد، لبلبة، خالد زكى، نهال عنبر، محمد إمام، أحمد حلاوة، إنجى وجدان، أمينة خليل، إدوارد، تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.