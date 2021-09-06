شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل ستانلى توتشى: استخدمت أنبوب التغذية لمدة 6 أشهر بسبب سرطان اللسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل ستانلي توتشي، بطل أفلام The Hunger Games وSupernova، عن تشخيصه بالسرطان وعلاجه، حيث صرح توتشي بأنه تم تشخيص إصابته منذ ثلاث سنوات بورم في قاعدة لسانه، وكانت الكتلة أكبر من أن يتم إزالتها، ولا يمكن علاجها إلا بجرعات عالية من الإشعاع والعلاج الكيميائي.

وأكمل توتشي حديثه قائلاً: "كان الأطفال متفهمين، لكن الأمر كان صعبًا عليهم، خاصة مع وجود أنبوب تغذية لمدة ستة أشهر، وبالكاد تمكنت من الوصول إلى حفلة تخرج التؤأم من المدرسة الثانوية".

وأخيرًا صرح توتشي قائلاً: "السرطان يجعلك أكثر خوفًا وأقل خوفًا في نفس الوقت، حيث أشعر أنني أكبر بكثير مما كنت عليه قبل أن أمرض، لكنك ما زلت ترغب في المضي قدمًا وإنجاز الأمور، خاصة مع نجاح العلاج".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline" أكد توتشي أنه كان حذر بشكل كبير على نفسه، خاصة بعد إصابة زوجته الأولى، كيت سباث توتشي، بسرطان الثدي، التي توفيت في 2009، عن عمر 47 عامًا.