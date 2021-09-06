شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: بفرح أوي لما أعمل فيلم ويلف المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المكسب الأدبي بالنسبة لها هو الأقوى من دفع الأموال لانتاج الأفلام، مضيفة "الفلوس بتروح وتيجي"، مؤكدة انها بتشعر بسعادة عارمة عندما تقوم بعمل أحد الأفلام ويشارك بمهرجانات العالم ويرتفع اسم مصر عاليا تشعر بالفخر، وأن يحصل الفنان المشارك بالفيلم على أفضل ممثل .

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسينى، أن هناك فنانين قد حصلوا على جوائزعندما قمت بأنتاج فيلم "يوم للستات" وهذا الفيلم حصل على21 جائزة.

وتابعت إلهام شاهين، أن الفيلم الذي قامت بإنتاجه حصل على 3 جوائزسينمائية بمهرجان في روسيا، وتم إرسال تلك الجوائز على مصر، مشيرة إلى انها لم تستطيع بإنتاج فيلم "حظر تجول " وكان فيلم مشرف وأخذت عنه جائزة أحسن ممثلة .

وأشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن السينما فن وصناعة وتجارة، وأنا لا أحب مبدأ التجارة بشكل نهائي و"المنتج الشاطر هو اللي يكسب وميخسرش"، وأكدت الفنانة، أنها “تعشق السينما وهي عمرها كله وغرامها" .