شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لثقافة الطفل يطلق ورشة الكتابة المسرحية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، ورشة في الكتابة المسرحية، ابتداءً من الغد الأحد الموافق 5 من سبتمبر، ويقدمها كل من الكاتب أحمد زحام وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، أيام الأحد والأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، والكاتب عبده الزراع أيام الأحد والثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، وأيام الأحد والأربعاء أون لاين مع السيناريست وليد كمال، وذلك للأطفال من سن 8 سنوات حتى 16 سنة.

جدير بالذكر أن المركز القومى لثقافة الطفل قد أصدر 43 كتابا جديدا خلال الفترة الماضية، تنوعت بين الكتب البحثية والمجلدات والرموز المصرية وسلسلة مسرح الطفل وسلسلة إبداعات الطفل، وتوجد جميع الإصدارات بمنفذ دار الأوبرا المصرية ومنفذ بيع أكاديمية الفنون.

وكان جناح المركز القومى لثقافة الطفل فى الدورة 52 من معرض الكتاب قد شهد إقبالا كبيرا من الزوار ، وضمت قائمة العناوين الأكثر مبيعًا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التى صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط وبرسوم تزيد على 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، أغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون أصبح مبدعًا.