منة عرفة تستعرض أناقتها في فيديو جديد على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الفيديو وهي تستعرض أناقتها على أنغام أغنية "البنت القوية" للمطربة وائل كفوري.

وتباينت تعليقات الجمهور على ظهور منة، ومن بين التعليقات: "كفاية فلاتر دمرتي نفسك، مش حلوة، قمر قمر ما شاء الله، حلوة أوي أحلى، احلويتي خالص" وغيرها.

جدير بالذكر أن منة عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر وغيرهم.