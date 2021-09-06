بعد التعادل مع الجابون.. أمير طعيمة: "لابد من تغيير الجهاز الفني قبل فوات الآوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تعادل المنتخب الوطني مع منتخب الجابون بهدف لكل منهما في الجولة الثانية بتصفيات مونديال 2022.

وكتب أمير، عبر حسابه على "تويتر": "بنفوز بالصدفة وبنتعادل بالصدفة قدام فرق على قدها بأداء تحت الصفر".

وأضاف: "لو تصدرنا استحالة نعدي من المباراة الفاصلة، لابد من تغيير الجهاز الفني قبل فوات الآوان".

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والتقى المنتخب الوطني مع منتخب الجابون، مساء الأحد، على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط بعد غد الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتا.