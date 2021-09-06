شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت جارسون في أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان محمد ثروت فى أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" مع أوس أوس "محمد أسامة" في دور "جارسون" ويحمل صاجات على أحد المسارح في الأفراح الشعبية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى، والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.

يذكر أن محمد ثروت وفى وقت سابق، خضع لجلسة تصوير مع زوجته قبل استقبال مولودته الجديدة دهب، حيث اختار ثروت وزوجته طريقة مبتكرة للإعلان عن إنجاب مولودتهما الجديدة، بعدما خضعا لجلسة التصوير في الأيام الأخيرة من الحمل، وعلى طريقة كارتون "ديزني" الشهير "موانا"، وعلق ثروت على الصور عبر حسابه بموقع انستجرام "عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا".