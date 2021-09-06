شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فرقة رضا فى احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية يرفع شعار كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح المركز الثقافي بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

يشار ان وزارة الثقافة تنظم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية فى احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية نطلقت مارس الماضي وتشارك فيها جميع القطاعات وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها