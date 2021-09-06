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شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تتغزل في زوجها بمناسبة عيد زواجهما الخامس: سندي وصديقي وأبو بنتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حنان مطاوع، على التغزل في زوجها وسط أجواء رومانسية نشرت كواليسها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بمناسبة احتفالهم بعيد زواجهم الخامس، وكتبت: "كل سنة وانت حبيبي وسندي وصديقي وابو بنتي، خمس سنين زواج عقبال العمر كله".
وخطفت مطاوع الأنظار اليها في الصور التي شاركتها مع متابعيها وجمهورها، حيث ظهرت برفقة زوجها في أحد المطاعم وسط أجواء رومانسية وورد باللون الأحمر، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات.
حنان مطاوع وزوجها
حنان مطاوع
وسجلت حنان مطاوع قبل أيام أغنية جديدة بمشاركة زوجها المخرج أمير اليمانى، إهداءً لابنهما اماليا في عيد ميلادها، والأغنية من كلمات وألحان عبد الله حسن، وتوزيع شريف حمدان، وهندسة صوت محمد جودة، لتخوض حنان تجربة الغناء للمرة الأولى في هذه الأغنية.
وظهرت حنان مطاوع مؤخراً، ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "فرصة أخيرة" على قناة ON، وتحدثت خلال اللقاء عن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع وأنها تمنت أن يكون على قيد الحياة ليفرح بنجاها، وكشفت عن الوصية التي وصاها بها، وتطرقت للحديث عن أعمالها الفنية والتي كانت آخرها القاهرة كابول والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.
"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.
يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي (طارق لطفى)، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل (خالد الصاوى)، وينقل الصورة المذيع طارق كساب (فتحى عبد الوهاب).