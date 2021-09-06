شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تتغزل في زوجها بمناسبة عيد زواجهما الخامس: سندي وصديقي وأبو بنتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حنان مطاوع، على التغزل في زوجها وسط أجواء رومانسية نشرت كواليسها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بمناسبة احتفالهم بعيد زواجهم الخامس، وكتبت: "كل سنة وانت حبيبي وسندي وصديقي وابو بنتي، خمس سنين زواج عقبال العمر كله".

وخطفت مطاوع الأنظار اليها في الصور التي شاركتها مع متابعيها وجمهورها، حيث ظهرت برفقة زوجها في أحد المطاعم وسط أجواء رومانسية وورد باللون الأحمر، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات.



حنان مطاوع وزوجها



حنان مطاوع

وسجلت حنان مطاوع قبل أيام أغنية جديدة بمشاركة زوجها المخرج أمير اليمانى، إهداءً لابنهما اماليا في عيد ميلادها، والأغنية من كلمات وألحان عبد الله حسن، وتوزيع شريف حمدان، وهندسة صوت محمد جودة، لتخوض حنان تجربة الغناء للمرة الأولى في هذه الأغنية.