أحمد آدم: نوعية فيلم "200 جنيه" تنتمي إلى المثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان أحمد آدم، تفاصيل مشاركته في فيلم "200 جنيه"، حيث أنه جسد شخصية رجل بخيل وهو دور مختلف عما يقدمه، قائلًا: "دورى مثالي إلى حد ما مع عدم وجود نوع من أنواع الشر".

وأكد آدم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أدوار الشر تخرج إمكانيات الممثل الحقيقية، قائلًا: "كل الممثلين يحبون أداء أدوار الشر، نظرًا إلى أنه بها تنوع ومشاعر مختلطة، بالإضافة إلى وجود مساحة للتمثيل وإظهار الموهبة".

وأشار إلى أن نوعية فيلم "200 جنيه" تنتمي إلى المثالية، وفكرة عمل إيفيه شرير في مثل تلك النوعية من الأفلام تكون محدودة، أما في حالة أن تكون الشخصية شريرة تستطيع إضحاك الجمهور من خلال الغوص في الشخصية نفسها، قائلًا: "يعني ما حاولش ألوي ذراع الشخصية عشان أضحك الناس، ومواقف شخصية الرجل البخيل في فيلم 200 جنيه نفسها تضحك".

فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج،وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.