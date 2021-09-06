حماقي يدعو لـ تركي آل الشيخ: إن شاء الله تكون بأحسن صحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعا الفنان محمد حماقي، بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وكتب حماقي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف حمدالله على سلامتك يا أبو ناصر إن شاء الله تكون بأحسن صحة وأحسن حال يا رب".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، نشر تغريدة قال فيها أمس: "الحمد لله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروها".

وأعلن آل الشيخ، في نهاية يونيو الماضي، عن أول تجاربه بالكتابة التلفزيونية مسلسل "الثمانية"، والذي انطلق تصويره في القاهرة تحت إدارة المخرج أحمد مدحت، حوار عمرو سمير عاطف، مهندس الديكور محمد عطية، مصممة الملابس منى التونسي، مدير التصوير Tómas Örn Tómasson، ومهندس الصوت Bill Dinnelly.

مسلسل "الثمانية" بطولة النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمد علاء، منذر رياحنة، مصطفى البنا، السعودي خالد صقر، البحريني وضاح سوار، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ومن المقرر عرضه عن قنوات MBC ومنصة شاهد.