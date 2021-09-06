ليلى علوي: سيناريو فيلم"200 جنيه" مكتوب بحرفية ولغة جديدة للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة ليلى علوي، تفاصيل مشاركتها في فيلم "200 جنيه"، حيث أنها أدت دور سلوى "لبيسة"، وسر جاذبيتها لتلك الشخصية أنها لم تؤدها من قبل.

وأضافت علوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن سيناريو فيلم "200 جنيه" مكتوب بحرفية كبيرة، قائلة: "المخرج استطاع دمج شخصيات كثير داخل العمل، ودور سلوى أثر فيا وسبب لى وجع ووجدت من خلاله لغة جديدة للتمثيل".

وتابعت أن دورها في فيلم "200 جنيه" في المرحلة التي ذهبت فيها للفنان خالد الصاوي، قائلة: "عجبني جدًا المحادثة الداخلية بينه وبين الفتاة العاملة"، مؤكدة أن ما أثار إعجابها أكثر أننا كفنانين حبينا هذا العمل واتفقنا عليه.

فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج،وغيرهم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي "فيردي" لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.