نسرين طافش بـ"أوف شولدر" وهيفاء وهبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت المطربة هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة وأنيقة خلال تواجدها في الساحل الشمالي.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أبيض اللون، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من لبنان، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية من أحدث ظهور لها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم، مرتدية فستانًا "أوف شولدر".

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة كلبها.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن بمدينة الإسكندرية، وعلّقت: "إسكندرية وحلاوة إسكندرية".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة.