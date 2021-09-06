"عاوز أبقى المدير الفني".. عمرو سعد يعلق على تعادل مصر مع الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الفنان عمرو سعد، على تعادل المنتخب الوطني مع منتخب الجابون بهدف لكل منهما في الجولة الثانية بتصفيات مونديال 2022.

وكتب سعد، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "نداء إلى السيد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.. أنا عاوز أبقى المدير الفني والنبي".

والتقى المنتخب الوطني المصري مع منتخب الجابون، مساء الأحد، على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط بعد غد الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتا.