285 عرضا تقدم للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ28

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أغلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت باب المشاركة في دورته الثامنة والعشرين منذ أيام بعدما تقدم 285 عرضا مقسمة إلى (167) عرضا أجنبيا من مختلف دول العالم، و(118) عرضا مصريا، وبدأت لجنة متخصصة في المشاهدة لاختيار العروض التي ستشارك وتتنافس على جوائز المهرجان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، وستشارك العروض المختارة ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليالي إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تتشكل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.