بعد التعادل مع الجابون.. محمود العسيلي: "عقلية تدريبية هتودينا ورا الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الفنان محمود العسيلي، على تعادل المنتخب الوطني مع منتخب الجابون بهدف لكل منهما في الجولة الثانية بتصفيات مونديال 2022.

وكتب العسيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "منتخب مصر للأسف كارثة وباينة من ماتش أنجولا.. عقلية تدريبية عقيمة هتودينا ورا الشمس".

وأضاف في تدوينة أخرى: "خط نص منتخب مصر كارثي.. فاكرين محمد شوقي وحسني عبد ربه وأحمد حسن كانوا عاملين إزاي".

والتقى المنتخب الوطني مع منتخب الجابون على استاد فرانسفيل بالعاصمة ليبرفيل، في إطار مواجهات الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب مصر الترتيب مؤقتا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب ليبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب أنجولا، صاحب المركز الأخير بلا نقاط بعد غد الثلاثاء، فيما حصد المنتخب الجابوني أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث مؤقتا.