"زميلات كدن يتعرضن للشلل".. داليا مصطفى تروي تجربتها مع "سمكري البني أدمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روّت الفنانة داليا مصطفى تجربتها مع ي.خ المعروف بـ"سمكري البني آدمين" الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات مع النجوم، وذلك بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت مصطفى في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "لم أتوجه إلى مركزه الذي كان يمارس فيه المهنة، لكن جاء برفقة أحد معارفي إلى لوكيشن التصوير وأخبرنا أنه يقدم تمارين رياضية تمثل علاجًا طبيعيًا لنا، وأخبرني أن لدي مشكلة في منطقة الظهر وأنه استطاع ملاحظة ذلك من الذراعين، وبالفعل أخبرته أنني أعاني من مشكلة في الفقرتين الخامسة والسادسة".

تابعت: "طلب مني حينها أن يقدم لي خدمة لعلاج ظهري، فقلت له أرجوك بلاش طقطقة الظهر، وسألته هل حضرتك متخصص ومعاك شهادة؟ فأجاب مقاطعًا، أكيد متخصص وواخد شهادة من الولايات المتحدة بس هجيب معايا الشهادة اللوكيشن إزاي؟".

واصلت: "سألت الناس اللي معايا عنه فقالولي ده شخص كويس جدًا وشاطر، وبالفعل وافقت، ولم يحدث لي شيء لكن عندما قام ببث مقطع الفيديو على حسابه تلقيت اتصالات هاتفية من أطباء متخصصين وقالوا لي، إزاي تخليه يعمل تمرين زي ده؟ دي مصيبة مش أي حد يعمله، لازم متخصص ومش أي دكتور عادي، لازم كمان يبقى واخد شهادة في ذلك، وفوجئت بعدها بزميلات كدن أن يتعرضن للشلل".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.