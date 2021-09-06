“بالفيديو” حادثة غريبة في مباراة البرازيل والأرجنتين.. وميسي ونيمار يهرعان للمساعدة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كان من المفترض إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتوقفت المباراة بعد بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسؤولون من وزارة الصحة البرازيلية، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي، حيث شوهد النجمان البرازيلي نميار والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهما يحاولان حل الإشكال داخل الملعب.

يأتي ذلك بشأن اللاعبين القادمين من الدوري الإنجليزي، لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مما أدى إلى توقف المباراة وخروج لاعبي المنتخب الأرجنتيني من أرض الملعب.

وطالبت السلطات الصحية البرازيلية بسحب لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة تواجدهم في إنكلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم إلى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.

وقالت رويترز إن هيئة الرقابة الصحية في البرازيل “أنفيسا”، كانت قد طلبت قبل المباراة عزل أربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني على الفور.

وقالت الهيئة في بيان: ” “أنفيستا” تعتبر الوضع خطرا صحيا خطيرا ولذا طلبت من السلطات الصحية المحلية تحديد الحجر الصحي الفوري للاعبين، الذين تم منعهم من المشاركة في أي نشاط ويجب منعهم من البقاء على الأراضي البرازيلية”.

وبموجب القواعد البرازيلية، يجب على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة في غضون 14 يوما قبل دخول البلاد الحجر الصحي لمدة 14 يوما عند الوصول.

وقال موقع شبكة “إسبن” إن اللاعبين الأربعة هم إميليانو بوينديا، وإيميليانو مارتينيز من أستون فيلا، وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو من توتنهام.

وكانت القمة بين المنتخبين مقررة، في مارس الماضي، لكن جائحة فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الأميركي الجنوبي على تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة بسبب رفض الأندية الأوروبية الترخيص للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم.