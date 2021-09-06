فن ومشاهير

نانسي عجرم تحتفل بزواج شقيقها بمجموعة صور من كواليس الزفاف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحتفل بزواج شقيقها بمجموعة صور من كواليس الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها بمجموعة صور من حفل زفاف شقيقها، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجهة رسالة تهنئة له، وظهرت في الصور وهى ترتدي فستانا باللون البمبي وبجوار زوجها وأطفالها.

241298577_193488942732314_3560437862627346788_n

 

241192856_356996059452321_1103905280429042230_n

 

يأتى هذا فيما أحيت نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021، بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسى على خشبة المسرح فى الواحدة صباحا تقريبا، مرددة أغنية "أنا جاية معاك" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح، وحرصت في بداية فقرتها على تحية الجمهور، وعلقت على اختلاف أعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتى الأطفال.

 

241234109_631787404452714_2856251104416432351_n

 

 

241314150_1040985956731969_4052566612675105420_n

 

241314131_435349891169953_8202442248167551599_n

 

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها: "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي أطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى "آه ونص"، "أنت إيه" و"يا بنات" و"انت مصري".. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.

 

241224844_527178311686427_7455885323610597253_n

 

241330574_1173387123145854_7547728424031447245_n

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا