شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحتفل بزواج شقيقها بمجموعة صور من كواليس الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها بمجموعة صور من حفل زفاف شقيقها، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، موجهة رسالة تهنئة له، وظهرت في الصور وهى ترتدي فستانا باللون البمبي وبجوار زوجها وأطفالها.

يأتى هذا فيما أحيت نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021، بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسى على خشبة المسرح فى الواحدة صباحا تقريبا، مرددة أغنية "أنا جاية معاك" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح، وحرصت في بداية فقرتها على تحية الجمهور، وعلقت على اختلاف أعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتى الأطفال.